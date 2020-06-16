На Житомирщине после масштабных пожаров начали восстанавливать лес

16 июня 2020, 12:50

В Житомирской области продолжают ликвидировать последствия весенних лесных пожаров и восстанавливают лес, сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

«На участках леса, которые не получили больших повреждений, уже высадили более 360 тысяч новых саженцев деревьев», - подчеркнул он.

По его словам, продолжают очищать те участки, где возможно впоследствии восстановить насаждения. Сейчас этим занимается 165 лесозаготовительных бригад, которые уже заготовили более 54 тыс. кубометров ликвидной древесины. Более 30 тыс. кубометров уже реализовано через электронные аукционы.

Также Заблоцкий отметил, что участки, где действует запрет на проведение каких-либо мероприятий из-за возможного радиационного загрязнения, не обрабатываются. В частности, речь идет об участках в Овручском и Народичском спецлесхозах. «Там не проводилось и не планируется никаких работ. Это так называемые закрытые кварталы, которые имеют такой статус уже более 30 лет», - подчеркнул председатель Гослесагентства.

Заблоцкий отметил, что осенью готовится второй этап масштабного восстановления пострадавших от пожаров лесов.