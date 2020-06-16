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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика
16 июня 2020, 13:15

В США потребовали от РФ прекратить агрессию на Донбассе

Россия должна прекратить свои агрессивные действия на Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время общения с министрами иностранных дел стран ЕС, сообщает «Голос Америки».

Как рассказала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагюс, Соединенные Штаты и Европейский Союз решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. В ЕС тоже подчеркнули единство позиций США и ЕС в отношении Украины.

Кроме того, во время заседания стороны «отметили важность совместной приверженности демократическим ценностям, которая является оплотом противостояния попыткам России и Китая повредить демократическим ценностям».

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