Сергій Гайдай: ми посилюємо карантинні обмеження в закладах культури та державний нагляд по інших відкритих об’єктах

17 июня 2020, 13:06

Таке рішення прийняте сьогодні, 17 червня, на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС. Його провів голова облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Як повідомив заступник директора Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Жданов, за весь час досліджень захворювання на COVID-19 лабораторно підтверджене у 66 осіб, з них у 6 – за минулу добу.

На самоізоляції зараз, крім захворілих, перебувають 106 контактних та 416 осіб, якім встановлено мобільний застосунок «Дій вдома». На обсервації – 8.

За інформацією директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валентина Шкорубського, стан хворих – задовільний.

«Захворілих на коронавірус, яких будуть госпіталізувати, ми відправлятимемо, у першу чергу, в лікарню Рубіжного. Бо ми бачимо, що люди нехтують засобами захисту і хвороба в нашому регіоні поширюється», – наголосив Сергій Гайдай.

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації Аліна Адамчук виступила з пропозицією посилення карантинних заходів в закладах культури області.

Тож, за результатами комісією вирішено вести зміни до абзацу другого пункту 2 протоколу засідання від 5 червня 2020 року, виклавши його в наступній редакції: «…діяльність закладів культури, зокрема, з прийманням відвідувачів за рішенням власника, крім діяльності кінотеатрів, у тому числі проведення культурних заходів за умови здійснення закладом культури (організатором культурного заходу) контролю за перебуванням не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід, та дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра».

Крім того, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Луганській області та Головному управлінню Національної поліції в Луганській області слід посилити державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства, у тому числі постанов головного державного санітарного лікаря України стосовно організації протиепідемічних заходів у перукарнях та салонах краси, дошкільних та закладах громадського харчування, фізичної культури та спорту, і тих, що надають послуги з розміщення, та під час роботи ринків.