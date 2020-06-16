В Киеве – 41 новый случай коронавируса

17 июня 2020, 13:49

Еще у 41 жителя Киева лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Двое больных умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человека. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Cреди заболевших: 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года и девочка, которой 7 лет. А также 10 мужчин от 25 до 75 лет и четверо мальчиков в возрасте от 1 до 6 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус преодолели 1230 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 11 и в Голосеевском – 5 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 17 июня в Украине подтверждено 33234 случая COVID-19, за последние сутки – 758 случаев.