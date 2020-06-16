17 июня 2020, 14:04

Так называемая "санитарно-противоэпидемическая комиссия" "ЛНР" отменила введенные ранее в связи с коронавирусом строгие ограничения в Должанске, Ровеньках, Антраците и Антрацитовском районе, пишет Остров со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"Комиссия… отменила с 23.00 часов 16 июня введенные ранее в связи с COVID-19 строгие ограничительные мероприятия в городах Свердловск, Ровеньки, Антрацит и Антрацитовском районе", - говорится в сообщении.

"При условии неукоснительного соблюдения санитарных требований… вернуть города Ровеньки, Антрацит и Антрацитовский район в режим повышенной готовности, действующий на всей территории Республики. В городе Свердловск решено снять все установленные ранее ограничения за исключением запрета на передвижение пригородного и междугороднего транспорта. Также сохраняются ограничительные мероприятия по перемещению жителей Свердловска за пределы административно-территориальных границ города", - также заявлено в сообщении.