Карантин в Украине будет продлен до 31 июля - премьер-министр

17 июня 2020, 15:13

Адаптивный карантин в Украине будет продлен до 31 июля. Это связано с большим числом заражений коронавирусом за последние семь дней.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина, передает Час Пик.

"Учитывая рост количества больных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что за последние семь дней в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 4853 человек, что является самым большим числом за все время пандемии в Украине.

"Ослабление карантинных мер многие из нас восприняли как отмену карантина и мы, соответственно, имеем сегодня первые грустные результаты", - отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что угроза от коронавируса по-прежнему остается, "он никуда не исчез".

По его словам, масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция - это те меры, которые помогут уберечься от болезни "хотя бы до того времени, когда будут найдены эффективные лекарства и эффективные протоколы лечения".