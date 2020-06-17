Умер второй пилот упавшего в Одессе самолета

17 июня 2020, 17:00

Второй пилот легкомоторного самолета, разбившегося в Одессе, умер в больнице, сообщает пресс-служба полиции.

В больнице скончался второй пострадавший. Установлено, что самолет проходил сертификационные испытания. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут. По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом.

Установлено, что оба мужчины – пилоты, 1955 года рождения. Самолет принадлежит одному из предприятий. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства его падения. Предварительно событие квалифицировано по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе на Овидиопольской дороге в среду днем упал легкомоторный самолет. На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте.