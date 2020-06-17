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Общественное мнение
Власть
17 июня 2020, 17:33

На границе с Румынией заработает еще один КПП: правила пересечения

На границе с Румынией сегодня, 17 июня, начиная с 18:00 возобновляет работу еще один пункт пропуска. В частности, пропуск граждан будет разрешен через пункт "Солотвино"-"Сигет-Мармацией".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что на территорию Румынии без обязательной обсервации разрешен гражданам, которые официально трудоустроены на территории Румынии и имеют подтверждающие документы, а также лица, следующие транзитом (в течение 48 часов). Остальные категории лиц, пребывающие в Румынию, должны будут пройти обязательную обсервацию.

Въезд на территорию Украины иностранцам разрешен с обязательным наличием медстрахования, предусматривающее лечение коронавируса и обсервацию.

"Для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19, предусмотрены обсервация или самоизоляция с приложением "Дій вдома", - добавили в ГПСУ.

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