В Луганской области шесть новых случаев COVID-19

17 июня 2020, 11:24

66 случаев инфицирования COVID-19 (+6 за минувшие сутки) подтверждено по состоянию на 17 июня в Луганской области, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Так, заболела семья из Рубежного, в том числе двое детей 3-х и 10-ти лет. Источником инфицирования послужил глава семьи (бессимптомное течение болезни), который вернулся из РФ и находился в самоизоляции. Один человек из заболевшей семьи госпитализирован, другие - лечатся амбулаторно. Всего в области продолжают лечение 17 человек, из них 3 человека в стационарах.

"По вопросам, возникающим в комментариях по поводу функционирования пунктов пропуска через государственную границу Украины в течение карантина. Полного прекращения их функционирования не было, действовали только определенные ограничения. Весь период функционирует пункт пропуска Меловое в Луганской области, также наши земляки для возвращения домой часто используют пункт пропуска Гоптовка Харьковской области. При пересечении государственной границы все лица предоставляют согласие на прохождение 14-ти дневной самоизоляции. Данные таких лиц для дальнейшего наблюдения и контроля самоизоляции передаются в правоохранительные органы и в филиалы областных лабораторных центров МЗ Украины по месту пребывания лица. В нашей области, всем кто находится в самоизоляции, проводится ПЦР тестирование на COVID-19. По каждому случаю инфицирования устанавливается круг контактных лиц, которым также выполняются ПЦР тесты", - сказано в сообщении.

В Луганской области 1 случай заболевания был завезен из Польши (контактного распространения не было), 1 - из Киева (контактного распространения не было), 17 случаев инфицирования обнаружено у лиц, въехавших через границу с РФ (значительное контактное распространение). Есть еще часть случаев с неустановленным источником инфекции, когда люди или сознательно скрывают контакты и поездки, или действительно не могут отследить где они могли заразиться.