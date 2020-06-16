Украинцам не советуют ехать в Пекин из-за повторной вспышки COVID-19

17 июня 2020, 12:02

Посольство Украины в Китае советует украинцам воздержаться от поездок в Пекин в связи с введением в городе II уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию из-за повторной вспышки коронавирусной болезни.

Такую рекомендацию диппредставительство обнародовало 17 июня.

В посольстве сообщили, что 11 июня в Пекине впервые за 56 суток был диагностирован случай коронавирусной болезни. За неполную неделю, прошедшую с той даты, в китайской столице в целом выявлено 138 инфицированных граждан. Местные власти связывает эту вспышку с крупным оптовым продуктовым рынком Синьфади, расположенном в районе Фэнтай.

«В связи с указанным (вспышкой болезни - ред.) китайские власти ввели II уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в г. Пекин и приняли неотложные противоэпидемические меры: примерно в 7200 жилых микрорайонов (комьюнити) района Фэнтай были направлены почти 100 000 сотрудников эпидемического контроля, а сами микрорайоны переведены в «режим управления военного времени». Продезинфицированы 276 продуктовых рынков столицы и 33 173 заведений общественного питания. Более 200 000 человек протестированы на наличие нуклеиновых кислот вируса. Ограничено внутригосударственное транспортное сообщение со столицей и прекращены занятия в пекинских школах, которые на текущий момент уже успели вернуться к нормальному функционированию», - говорится в сообщении.

Как отметили в диппредставительстве, несмотря на то, что количество выявленных больных в Пекине на фоне глобального количества случаев коронавирусной болезни (около 8 млн) выглядит мизерным, китайские власти крайне обеспокоены нынешней ситуацией.

В связи с этим Посольство Украины в КНР напомнило соотечественникам, которые находятся на территории Китая, свои предыдущие рекомендации:

- присоединиться к WeChat-группы «Защита» в соответствии с провинцией своего пребывания;

- воздержаться пока от поездок в Пекин, а в случае пребывания в столице Китая - по возможности оставаться дома и ограничить контакты с другими гражданами;

- соблюдать правила личной гигиены и социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты во время пребывания в общественных местах;

- неукоснительно выполнять рекомендации местных органов власти.

При ухудшении самочувствия или при появлении симптомов гриппа или ОРВИ следует минимизировать контакты с другими людьми, безотлагательно обратиться в ближайшее медицинское учреждение и информировать Посольство по телефону «горячей линии» (+86) 137 0123 0647.