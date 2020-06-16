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Общественное мнение
Общество / Региональные
17 июня 2020, 12:45

В Станицу Луганскую через КПВВ прошли 68 человек с оккупированной территории Луганской области

81 человек прошел на временно оккупированную территорию Украины вчера через КПВВ "Станица Луганская", передает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Оккупационная "администрация" для пропуска через линию разграничения использует так называемые "списки". Двух человек, по причине отсутствия в этих списках, российские наемники не пропустили на временно оккупированную территорию.

Для входа на контролируемую территорию Украины оформлены 76 человек. Сегодня, по состоянию на 11.00, через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию прошли 68 человек.

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