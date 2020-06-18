18 июня 2020, 13:03 Рада «не отпустила» Вакарчука Верховная Рада отказалась прекращать депутатские полномочия депутата от партии «Голос» Святослава Вакарчука, который ранее объявил о сложении мандата и подал на рассмотрение парламентариев соответствующее заявление. После вынесения спикером парламента Дмитрием Разумковым на голосование вопроса о прекращении депутатства Вакарчука под возгласы депутатов набралось только 175 голосов, сообщает Радио Свобода. «Решение не поддержали», - сказал Разумков. Ранее сегодня Верховная Рада 343 голосами прекратила полномочия народного депутата Ольги Бельковой из «Батькивщины». 11 июня народный депутат от партии «Голос» Святослав Вакарчук объявил о сложении мандата. Он заявил, что этим решением отнюдь не прекращает свою политическую деятельность, и добавил, что в планах «большой образовательный проект». 11 марта съезд «Голоса» выбрал новой руководительницей партии Киру Рудык вместо Вакарчука. Вакарчук был нардепом VI созыва от пропрезидентского блока «Наша Украина - Народная самооборона». 11 сентября 2008 года добровольно сложил депутатские полномочия. Твитнуть Загрузка... Загрузка...