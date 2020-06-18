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Общественное мнение
Общество
18 июня 2020, 13:32

Прирост больных COVID-19 в Украине больше общемирового

В последнее время в Украине происходит существенный прирост заражений коронавируса, превышающий средние показатели по миру.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«В последнее время мы даем существенный прирост, которой больше общемирового», - сказал он.

Ляшко подчеркнул, то в стране нет тенденции увеличения количества случаев в связи с увеличением тестирований.

«Это не значит, что только от тестирований рост зависит», - подчеркнул санврач.

Причиной этого, по его словам, является ослабление карантина, в частности, заработал метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады.

«Мы четко видим, что в связи с тем, что Украина ослабила карантин, перешла на стратегию сдерживания, у нас начался рост количества случаев (заряжений, - ред.), - подчеркнул Ляшко.

После этого, с учетом инкубационного периода, и началась увеличиваться количество больных.

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