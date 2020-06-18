ЕС еще на год продлил крымский пакет санкций против России

18 июня 2020, 14:02

Совет Европейского союза продлил санкции против Российской Федерации за захват украинского Крыма. Срок действия санкций продлен еще на год - до июня 2021 года.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма.

"Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", - добавил Кулеба.