Особливості декларування громадянами доходів за 2019 рік у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби

18 июня 2020, 14:37

У Головному управлінні ДПС у Луганській області проінформували. Відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)», який набрав чинності 18.03.2020, внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Так, п. 52 прим. 3 підрозд. 10 розд. XX «Інші перехідні положення» ПКУ встановлено, що річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік, визначена ст. 179 ПКУ, подається до 1 липня 2020 року (тобто останній день подання декларації-30 червня 2020 року), крім випадків передбачених розд. IV ПКУ, коли така декларація може бути подана пізніше цього строку.

При цьому вимоги п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ щодо подання Декларації до 1 травня року, що настає за звітним, у 2020 році не застосовуються.

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею річній декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік.

При цьому абзац перший п. 179.7 ст. 179 ПКУ щодо обов’язку сплати задекларованого податкового зобов’язання до 1 серпня року, що настає за звітним, у 2020 році не застосовується.