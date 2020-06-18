Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Беларусь и РФ

18 июня 2020, 15:24

НЭК «Укрэнерго» возобновляет аукционы по распределению пропускной способности по направлениям Украина-Беларусь и Украина-Россия, сообщает пресс-служба компании.

«На выполнение принятых изменений НКРЭКУ в постановление №766 от 8 апреля 2020 года «О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», возобновляет проведение месячных и суточных аукционов по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных связей по направлениям Украина - Россия и Украина – Беларусь», - говорится в сообщении.

В частности, 18 июня будет проведен суточный аукцион по соответствующим направлениям с датой поставки электроэнергии 20 июня, а дата месячного аукциона по распределению пропускной способности на июль – 22-23 июня.

Таким образом, будет возобновлен экспорт электроэнергии из торговой зоны ОЭС Украины в страны, не являющиеся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь).

Напомним, с 12 апреля 2020 Укрэнерго в соответствии с вышеупомянутым постановлением НКРЭКУ ограничило пропускную способность по направлениям Россия-Украина, Беларусь-Украина, Украина-Беларусь и Украина-Россия до 0 МВт.