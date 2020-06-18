18 июня 2020, 16:02

Подписание Меморандума о сотрудничестве между прокуратурой Луганской области и общественной организацией "Восточная правозащитная группа" состоялось в среду, 17 июня, передает пресс-служба областного ведомства.

"Нами ведется систематическая работа, направленная на выявление и организацию надлежащего расследования преступлений оккупационной администрации РФ и подчиненных ей незаконных вооруженных формирований. Прежде всего, это нарушение норм гуманитарного права, преступления, связанные с ведением агрессивной войны, нарушения законов и обычаев войны", - отметил прокурор Луганской области Алексей Ляшенко.

Руководитель региональной прокуратуры высоко оценил результаты работы общественной организации. Стороны обсудили вопросы соблюдения прав человека в Луганской области, в том числе, на временно оккупированной ее части, сбор и анализ информации о нарушении таких прав во время вооруженного конфликта. Исследованием этих вопросов, а также подготовкой соответствующих тематических отчетов "Восточная правозащитная группа" занимается с 2014 года.

"Мы проводим постоянный мониторинг состояния соблюдения прав человека, в том числе на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Для привлечения в дальнейшем к уголовной ответственности причастных к совершению преступлений представителей незаконных вооруженных формирований крайне важным является содействие прокуратуры", - отметила директор общественной организации Вера Ястребова.

"Восточная правозащитная группа" - единственная в Украине организация, которая была награждена в 2017 году Германо-Французской премией "За защиту прав человека и верховенство права".

По результатам рабочей встречи стороны выработали механизмы дальнейшего взаимодействия и договорились о проведении совместных мероприятий.