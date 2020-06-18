В РФ обжаловали в суде указ Путина о голосовании 1 июля

18 июня 2020, 16:42

Депутаты Московской городской думы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров заявили, что подали в Верховный суд России иск о признании недействительным указа президента России Владимира Путина о голосовании по поправкам в конституцию. Об этом сообщает русская служба Радио Свобода.

Истцы заявляют, что проводить голосование в условиях эпидемии коронавируса, когда «каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса - преступление». По мнению истцов, отмена указа Путина спасет много жизней.

Истцы попытаются добиться, чтобы Верховный суд рассмотрел иск до 1 июля, официально назвали днем ​​голосования – хотя фактически оно будет проводиться с 25 июня.

Одной из изменений в конституцию страны станет «обнуления» президентских сроков Путина.

Голосование изначально было назначено на 22 апреля, однако его перенесли из-за эпидемии коронавируса на неопределенный срок. В последние дни начали появляться сообщения о возобновлении подготовки к голосованию. 20 мая Центральная избирательная комиссия возобновила подготовку к голосованию.

Путин инициировал внесение изменений в Конституцию в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Среди наиболее обсуждаемых изменений – приоритет российской конституции над международным правом и «обнуление» президентских сроков, которое в случае одобрения поправок позволит Путину еще дважды избираться на пост президента.

Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти - в целом, президент получит еще больше полномочий, чем сейчас.

Поправки уже одобрены Государственной думой и Советом федерации (двумя палатами парламента России), а также региональными законодательными собраниями. Для того, чтобы они начали действовать, необходимо, чтобы их одобрил более половины участников всенародного голосования.

Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли больше половины избирателей.

Ряд представителей российской оппозиции призывает бойкотировать голосование, утверждая, что у власти есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.