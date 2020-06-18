В Попаснянском районе мужчину убило током

18 июня 2020, 17:00

50-летнего мужчину насмерть поразило электротоком, пишет пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Так, 17 июня в Попаснянском районе на территории собственного домовладения был обнаружен труп хозяина. Погибший получил смертельный разряд тока. Трагедия произошла при попытке мужчины накинуть провода на воздушную линию электропередач с целью самовольного подключения.

Погибший запутался в проводах под током и получил смертельную травму. Происшествие произошло в городе Золотое.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что домовладение, где жил погибший, было обесточено ранее за неуплату.