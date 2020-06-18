Славянску не разрешили вводить ослабление карантина

18 июня 2020, 17:40

Славянск не получил разрешение областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на ослабление ограничения, введенные в связи с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

В связи с этим в городе продолжают действовать следующие ограничения и запреты:

- не работают дошкольные учебные заведения;

- запрещена работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров;

- запрещено проведение спортивных мероприятий (в том числе зрителей);

- ограничен личный прием граждан органами местного самоуправления, государственными и коммунальными структурами, органами Пенсионного Фонда;

- городской транспорт работает в режиме специальных перевозок.

Напомним, что в Славянске насчитывается 86 больных COVID-19, из них 7 – дети.