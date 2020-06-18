18 июня 2020, 17:52 Патрульные задержали скутериста со "справкой" Есть ли у вас справку о том, что вы - живой человек? А рубежанский водитель на скутере, который попал в поле зрения патрульных полицейских - такой документ всегда носит при себе. Об аномалии на местных дорогах - смотрите прямо сейчас Твитнуть Загрузка... Загрузка...