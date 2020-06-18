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Общественное мнение
Криминал / Региональные
18 июня 2020, 17:52

Патрульные задержали скутериста со "справкой"

Есть ли у вас справку о том, что вы - живой человек? А рубежанский водитель на скутере, который попал в поле зрения патрульных полицейских - такой документ всегда носит при себе. Об аномалии на местных дорогах - смотрите прямо сейчас

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