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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
18 июня 2020, 11:06

В Луганской области выявили новые случаи COVID-19

Новые случаи инфицирования COVID-19 выявлены среди жителей Луганщины, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

На этот раз 2 положительных ПЦР теста выявлены у жителей Беловодска. И снова эти случаи связаны с возвращением граждан из РФ. Один инфицированный приехал уже с клиническими симптомами заболевания и был госпитализирован в инфекционное отделение Беловодской многопрофильной больницы, а вчера ПЦР тестирование подтвердило у него COVID-19.

Второй случай - член семьи, который заразился из-за контакта с лицом, находившимся в самоизоляции после возвращения домой.

Таким образом, на 18 июня в области уже подтверждено 68 случаев COVID-19, 49 человек уже выздоровели, 19 лечатся, из них 4 больных в инфекционных стационарах лечебных учреждений области, другие - амбулаторно.

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