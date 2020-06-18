Жителі Луганщини задекларували майже 400 млн грн доходів, отриманих минулого року

18 июня 2020, 12:40

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-травня поточного року жителі Луганщини подали 11 тис. 131 декларацію про майновий стан і доходи. Про це повідомила під час прес-конференції з журналістами регіональних ЗМІ начальник відділу розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Луганській області Наталія Гудима.

За даними податкових декларацій задекларовано загальний дохід у сумі 385,7 млн гривень. Громадянами самостійно визначено до сплати до бюджету 22,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Сума військового збору до сплати становить майже 2,7 млн гривень.

Станом на 01.06.2020 року дохід у сумі понад 1 млн грн задекларували 18 громадян на суму 71,1 млн гривень. Податкові зобов’язання з ПДФО визначено у розмірі 4,9 млн грн, військового збору 0,6 млн гривень.

Право на податкову знижку за результатами 2019 року задекларували 419 осіб. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, визначена платниками податків у розмірі 965,2 тис. гривень.