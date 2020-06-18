Дело Гандзюк: Суд арестовал Мангера

19 июня 2020, 09:20

Печерский суд Киева взял под стражу до 28 июля подозреваемого в заказе нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк Владислава Мангера.

Об этом сообщает hromadske.

Прокуроры в деле Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский отмечали, что после открытия стороне защиты материалов уголовного производства Владислав Мангер оказывал давление на двух свидетелей по делу. В частности, рассказывают прокуроры, он делал это не лично, а через других лиц. Говорится об угрозах во время звонков, в бумажных письмах и во время встреч.

Сам Мангер назвал это ложью, а всю подозрение против себя сфальсифицированным.