Главарь «ДНР» разрешил выпускникам школ гулять до 11 часов вечера

19 июня 2020, 16:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин отменил на 19 июня в честь выпускных вечеров в средних школах запрет на работу в вечернее время кафе и ресторанов. Об этом говорится в его "распоряжении".

Кроме того, глава оккупационной администрации разрешил в этот день проведение массовых мероприятий в образовательных организациях.

"Приостановить действие ограничительных мер, установленных подпунктами 9.1 и 9.2 пункта 9 от 14.03.2020 года № 57 "О введении режима повышенной готовности" в части запрета проведения массовых мероприятий и ограничения режима работы предприятий общественного питания, на территории Донецкой Народной Республики с 05:00 часов по 23:00 часа 19 июня 2020 года", - говорится в "распоряжении".

Как сообщалось ранее, в условиях пандемии COVID-19, увеселительные заведения на оккупированной части Донецкой области могут работать только до 18 часов, а летние открытые площадки - до 22 часов. Оккупационные власти избегают употреблять слово "карантин", заменяя его словосочетанием "режим повышенной готовности".

Сегодня в "ДНР" проходит вручение аттестатов выпускникам незаконно работающих в ОРДО средних школ. В этом году фейковое свидетельство о среднем образовании получат более 9000 выпускников.