На Луганщине на мине подорвались двое военных

Вблизи Новотошковского сегодня, 19 июня, двое украинских военнослужащих подорвались на мине.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
Как рассказали в штабе, во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское в результате разрыва мины двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Обстоятельства происшествия выясняются.