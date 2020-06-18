Вакарчук нашел способ лишиться депутатского мандата

19 июня 2020, 16:38

Народный депутат Святослав Вакарчук вышел из состава фракции «Голос», объявил в сессионном зале спикер парламента Дмитрий Разумков.

«18 июня Верховная Рада большинством не поддержала постановление о прекращении моих депутатских полномочий. Я искренне благодарю каждого депутата, который проголосовал «за». Это было проявлением уважения к моему решению. Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата», - написал Вакарчук в Facebook.

Он сообщил, что вместо него в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты – Алина Свидерская, юрист, специалист по вопросам энергетики и выпускница Кембриджа.

«Такой способ сложении депутатского мандата – вынужденный и формальный. И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность. Как и говорил ранее, остаюсь членом партии «Голос», и сделаю все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной», - добавил Вакарчук.

18 июня Верховная Рада отказалась прекращать депутатские полномочия депутата от партии «Голос» Святослава Вакарчука, который 11 июня объявил о сложении мандата.

11 марта съезд «Голоса» выбрал новой руководительницей партии Киру Рудык вместо Вакарчука.

Вакарчук был нардепом VI созыва от пропрезидентского блока «Наша Украина - Народная самооборона».

11 сентября 2008 года добровольно сложил депутатские полномочия.