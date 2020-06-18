В Украине зафиксирован 921 новый случай COVID-19

19 июня 2020, 09:43

В Украине по состоянию на 19 июня зафиксированы 34 984 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге в Киеве, - передает корреспондент "ОстроВа".

"Очередной антирекорд! За прошлые сутки заболели 921 человек, из них 64 ребенка и 161 медработник", - заявил он.

По его словам, за последние сутки было зафиксировано 19 смертей от COVID-19.

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 34 984 человек, из них 2570 ребенка и 5877 медработников. Выздоровели 16033 человек, летальных случаев - 985", - сказал Максим Степанов.

Министр отметил, что за прошлые сутки было сделано 19365 тестирований на COVID-19 методом ПЦР.