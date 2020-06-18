СБУ блокировала переправку масштабной контрабанды психотропов в РФ

19 июня 2020, 11:07

Служба безопасности Украины прекратила деятельность наркогруппировки, которая планировала переправить в РФ масштабную партию психотропных веществ, - сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, наркотрафик организовали жители Черкасской и Сумской областей. Они собирались перевозить «товар» наркокурьерами на частном автотранспорте через государственную границу вне пункта пропуска.

Правоохранители перехватили партию наркотиков вблизи российской границы. При осмотре автомобиля было обнаружено более 250 килограммов химического вещества, расфасованной в 12 мешках. Эксперты подтвердили, что почти 30 килограммов груза является готовым психотропным веществом "мефедрон". По предварительной оценке, его стоимость составляет более 15 млн гривен по ценам черного рынка. Остальные химические веществ находятся на экспертизе.

В ходе обысков следователи и оперативники спецслужбы обнаружили склад, расположенный на территории одного из гаражных кооперативов в пограничной с РФ области. Правоохранители обнаружили в нем более 360 литров химических компонентов. По месту временного проживания контрабандистов также изъяты записи с контактами заказчиков, добавлены к материалам дела.