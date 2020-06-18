Підприємства Луганщини сплатили майже 17 млн грн екологічного податку

19 июня 2020, 11:25

За січень - травень 2020 року платники податків Луганської області перерахували до зведеного бюджету 16,6 млн грн екологічного податку. До спеціального фонду місцевих бюджетів було зараховано 5,4 млн гривень, до державного бюджету – 11,2 млн гривень.

У відомстві зазначили, що впродовж січня - травня 2020 року на обліку в територіальних органах податкової служби регіону перебуває понад 1,4 тисячі юридичних та фізичних осіб платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидають забруднюючі речовини безпосередньо у водні об’єкти, розміщують відходи тощо.

Додамо, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.