З початку року податкові органи Луганщини взяли на облік майже 1,4 тис. платників податків

22 июня 2020, 14:23

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що станом на 1 червня 2020 року на обліку у податкових органах ДПС області перебувають 110 тис. 186 платників.

Із них 40 тис. 552 – юридичні особи та 69 тис. 634 – фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

У відомстві зазначили, за п’ять місяців цього року взято на облік 1 тис. 391 платника податків. Серед них 147 – юридичних осіб та 1 тис. 244 фізичних осіб-підприємців.

Із загальної кількості платників податків платниками податку на додану вартість зареєстровано 2 тис. 110 юридичних осіб та 259 фізичних осіб - підприємців.

Станом на 01.06.2020 в Реєстрі страхувальників обліковується 146 тис. 541 платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.