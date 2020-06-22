22 июня 2020, 15:42

співголова ГІ «Права Справа»

Дмитро Снєгирьов

Російська Федерація продовжує перекидати окремі підрозділи ЗС РФ і військову техніку на окуповані райони Донбасу в обхід офіційних пунктів пропуску. Подібна тактика росіян не є новою. Робиться це для того, щоб унеможливити фіксацію подібних фактів з боку СММ ОБСЄ.

Утім, незважаючи на всі заходи російської сторони щодо мінімізації витоку інформації, 6 червня у щоденному звіті ОБСЄ знайшла підтвердження інформація “Права Справа” про передислокацію окремих підрозділів ЗС РФ з боку РФ до тимчасово окупованої території Луганської області.

Спираючись на початкові дані, зазначені у звіті ОБСЄ, волонтерам InformNapalm вдалося визначити точні координати прибуття вантажівок у Луганськ: 48.538979, 39.325941. На сайті InformNapalm повідомляється, що за допомогою моніторингу відкритих джерел вдалося встановити, що ця територія давно використовується російськими окупаційними військами в якості бази для окремого батальйону матеріального забезпечення 2-го Армійського Корпусу.

Нагадаю, 26 жовтня 2015 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив про місце розташування військової техніки бойовиків на територіях промислових баз, що розташовані за адресою:пров. Краснодонський, поруч з базою ЛСТК.

Після оприлюднення інформації аналітичного відділу ГІ "Права Справа" 7 листопада 2015 року на Youtube-каналі бойовиків "Юго-ВОСТОК информационно-аналитическое агентство" було опубліковане відео "НМ ЛНР. Отдельный Батальон Материального Обеспечения".

У коментарі до відео повідомляється про те, що "для успішного ведення бойових дій і виконання поставлених бойових завдань, в "народній міліції ЛНР" був створений "окремий батальйон матеріального забезпечення".

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли бойовики і українські спецслужби вимушені підтвердити наявність живої сили і техніки в тому чи іншому місці їхнього базування після оприлюднення відповідної оперативної інформації аналітичного відділу ГІ "Права Справа".

Так, наприклад, 9 липня 2015 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що проблеми зі стільниковим зв'язком на Луганщині викликані застосуванням росіянами в тестовому режимі автоматизованої станції перешкод Р-330Ж "Житель".

У жовтні 2015 року європейські дипломати звернулися до делегації РФ з вимогою пояснити присутність Р-330Ж "Житель", що блокує зв'язок на підконтрольних сепаратистам територіях східної України згідно спостережень СММ.

1 жовтня 2015 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" надав на загал інформацію про те, що в окупованому Луганську зафіксована активізація руху живої сили та техніки росіян на базі "Транспеле". А вже 3 жовтня у штабі "народної міліції ЛНР" повідомили про те, що зараз відбувається відведення танків з територій, прилеглих до Луганська: "Зокрема, мова йде про район колишньої бази компанії "Транспеле".

02 жовтня 2015 року заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг повідомив, що спостерігачі вперше на сході України побачили важку вогнеметного систему ТОС-1 "Буратіно". Вони виявили її на тренувальному майданчику бойовиків в селі Круглик недалеко від Луганська.

Варто зазначити, що ще 12 серпня 2014 року "Права Справа" повідомляла про те, що у бойовиків на Луганщині з’явилися три важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1 "Буратіно".

9 серпня 2018 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що ротація російських регулярних військ на Донбасі відбувається щомісяця приблизно в одні й ті самі дні, а саме: з 24-го по 27-ме числа. В цей період фіксуються колони, що йдуть з Луганська у бік РФ і навпаки. Так, наприклад, 25 травня 2018 року о 2:10 в районі трикотажної фабрики було зафіксовано рух колони бойовиків у складі автомобілів Урал. 27 травня 2018 року о 9:00 в тому ж районі була зафіксована колона з 10 вантажних автомобілів Урал.

За місяць, а саме: 28 вересня 2018 року сайт "Інформаційний спротив" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив, що на місці колишньої Луганської трикотажної фабрики "противник приховано влаштував одну з нових секретних баз для зберігання зброї і боєприпасів." За інформацією Головного управління розвідки МОУ 23 і 26 вересня 2018 року до цієї бази з н.п. Куйбишеве Ростовської області була доставлена велика партія стрілецької зброї та боєприпасів, призначених для озброєння так званих "підрозділів територіальної оборони" в ході проведення мобілізаційних заходів. "Таке озброєння використовується, як правило, для нападу і захисту ", – йшлося у повідомленні прес- служби української розвідки.

Наразі одним з місць дислокації важкої бронетехніки бойовиків в окупованому Луганську є база "Транспеле" ТОВ "Лаа-Транс". Крім того, наявність важкої бронетехніки бойовиків зафіксовано на території АТП 10927 за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 101-а. На території АТП створено базу для капітального ремонту пошкодженої бронетехніки бойовиків.