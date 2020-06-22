На Луганщине столкнулись автобус и легковушка

22 июня 2020, 15:46

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "VOLKSWAGEN VENTO" и автобуса "РУТА" произошло 22 июня, на автодороге Н-21 «Старобельск-Луганск» в Новоайдарском районе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В результате ДТП произошло опрокидывание автобуса. 5 пассажиров автобуса получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы в больницу.

Водитель иномарки - 25-летний местный житель (сотрудник Новоайдарского отдела полиции, находился вне службы - сменился с суточного дежурства на блокпосте) и трое пассажиров в результате ДТП получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

В настоящее время всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное.

Сейчас на месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия. Правовая квалификация данного дорожно-транспортного происшествия будет предоставлена следователями ГБР.