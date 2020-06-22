На Луганщині у резонансній справі депутата-педофіла засуджено до максимально можливого покарання – 15 років позбавлення волі

22 июня 2020, 16:16

За принципової позиції прокуратури Луганської області Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до 15 років позбавлення волі засуджено колишнього депутата Сєвєродонецької міської ради (VI скликання) за вчинення зґвалтування неповнолітніх та малолітніх дітей, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, розбещення неповнолітніх (ч. 3, 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 КК України).

Стороною обвинувачення доведено, що колишній депутат міськради з 2006 по 2012 роки систематично вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності стосовно малолітніх та неповнолітніх. Під приводом показу кіно, мультфільмів та інших розваг він запрошував дітей до себе додому, схиляв їх до вживання алкогольних напоїв та вчиняв над ними сексуальне насильство.

У кримінальному провадженні задокументовано 14 епізодів вчинення розпусних та насильницьких дій стосовно 6 дітей віком від 6 до 15 років. Наймолодша потерпіла була його рідною племінницею.

Упродовж 5 років обвинувачений переховувався від правоохоронних органів у м. Києві за документами свого померлого в Російській Федерації брата. У квітні 2017 року чоловіка затримали.

Суд, ретельно дослідивши матеріали справи та заслухавши потерпілих, погодився з доводами прокурора та призначив обвинуваченому максимально можливе за вказані злочини покарання. Водночас обвинувачений своєї вини не визнав та у вчиненому не розкаявся.

Ухвалення вироку у Сєвєродонецькому міському суді Луганської області відбулося 19 червня 2020 року.

Прес-служба прокуратури Луганської області