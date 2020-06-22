22 июня 2020, 17:35 В Северодонецке состоялся митинг, посвященный памяти погибших во время второй мировой войны Кто не помнит прошлого, не будет иметь будущего, - так считает председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. О мемориальные мероприятия в память погибших на фронте во второй мировой - дальше Твитнуть Загрузка... Загрузка...