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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
22 июня 2020, 17:35

В Северодонецке состоялся митинг, посвященный памяти погибших во время второй мировой войны

Кто не помнит прошлого, не будет иметь будущего, - так считает председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. О мемориальные мероприятия в память погибших на фронте во второй мировой - дальше

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