22 июня 2020, 09:26 В Черногории открылся украинский реабилитационный центр В Черногории открылся центр, где смогут проходить реабилитацию украинские военные. Об этом сообщил консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов. «В черногорском городке Сутоморе на побережье Адриатического моря открылся реабилитационный центр, где смогут проходить реабилитацию украинские военные», - написал он в Facebook. «Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой мы шаг за шагом идем с помощью нашей диаспоры», - добавил дипломат. Твитнуть Загрузка... Загрузка...