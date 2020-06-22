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Общественное мнение
Общество
22 июня 2020, 09:26

В Черногории открылся украинский реабилитационный центр

В Черногории открылся центр, где смогут проходить реабилитацию украинские военные. Об этом сообщил консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов.

«В черногорском городке Сутоморе на побережье Адриатического моря открылся реабилитационный центр, где смогут проходить реабилитацию украинские военные», - написал он в Facebook.

«Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой мы шаг за шагом идем с помощью нашей диаспоры», - добавил дипломат.

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