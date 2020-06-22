Минздрав изменит принцип финансирования пакетов лечения COVID-19

22 июня 2020, 18:00

Министерство здравоохранения изменит принцип финансирования по пакетам лечения COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

«Сегодня я со своим заместителем и ведущими врачами Украины находимся на Львовщине, - чтобы разобраться в ситуации, помочь: как по эпидемиологической ситуации, так и по медицинской отрасли в целом. Изменения, которые мы внедряем в медицине, делаются для всех медиков и пациентов. Поэтому нам важно получать от них обратную связь. МЗ помогает всем регионам максимально эффективно бороться с коронавирусом в частности, сейчас нам важно изменить принцип финансирования по пакетам лечения COVID-19», - подчеркнул Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 22 июня в Украине подтвержден 681 новый случай COVID-19, количество больных возросло до 37 241 человека.