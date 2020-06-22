В Мариуполе утонула женщина в Азовском море

22 июня 2020, 10:00

Женщина утонула во время купания в Азовском море в Мариуполе утонула женщина, - сообщает ГУ ГСЧС Украины.

Сообщается, что вчера в 19:20 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о несчастном случае на воде, произошедшем на Азовском море.

Во время купания утонула женщина. Сотрудники спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета изъяли тело женщины, которое находилось на поверхности, из воды в лодку и доставили его на берег, после чего передали сотрудникам полиции и скорой медицинской помощи, констатировали смерть женщины.

От Главного управления силы и средства не привлекались.