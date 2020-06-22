МИД представил карту мира для планирования путешествий во время пандемии

22 июня 2020, 13:41

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил интерактивную онлайн-карту, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

«Это карта для людей. Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда – нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы», - заявил Кулеба на брифинге.

Глава МИД Украины выразил отдельную благодарность Посольству Великобритании в Украине и Программе развития ООН в Украине за партнерскую помощь МИД в создании онлайн-карты.

Интерактивная карта отображает режимы въезда и транзита во всех странах мира на основе оперативной и проверенной информации Министерства иностранных дел Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Данные карты регулярно обновляются. Три слоя информации позволяют проверить, можно ли въехать в страну или проехать ее транзитом и при каких условиях.

«Честно признаюсь, эта карта облегчает жизнь и мне как министру иностранных дел. Меня часто спрашивают в интервью и частных беседах, куда могут поехать за границу украинцы. Теперь у меня под рукой есть полноценный ответ на этот вопрос. Каждый гражданин теперь имеет доступ к актуальной информации об ограничении передвижения и сообщения в других странах в любое время суток прямо на экране своего компьютера или смартфона. Это наш цифровой ответ на вызовы коронавирусного кризиса», - сообщил глава МИД.

Кулеба отметил, что даже после завершения пандемии COVID-19 онлайн-карта будет оставаться удобным инструментом для граждан при планировании поездок за границу.

Карта уже работает в тестовом режиме и доступна по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/

Министерство иностранных дел Украины обращает внимание, что упомянутый онлайн-инструмент не является политической картой мира. В основе изображения лежит картографическая модель.

МИД Украины также готово на запросы граждан добавлять к карте полезную информацию. Предложения и замечания можно сообщить в анкете по ссылке: https://forms.gle/8DwB7PWYzrW2qpm9A