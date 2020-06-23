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Общественное мнение
Власть
23 июня 2020, 16:00

Зеленский утвердил обновленный состав Нацсовета реформ

Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Председателем Нацсовета является Президент. Кроме него членами совета, участвующими в его работе по всем вопросам, определены Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, вице-премьер-минисир - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин и вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В эту группу членов Нацсовета также входят по согласованию Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, представитель Европейской Бизнес Ассоциации «ЕБА» Анна Деревянко, представитель общественного союза «Союз украинских предпринимателей» Вячеслав Климов, представитель общественного союза «CEO КЛУБ» Лана Синичкина.

Кроме того, в состав совета включены члены, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов. Среди них - министры, а также по согласованию - председатели комитетов Верховной Рады, председатель НБУ.

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