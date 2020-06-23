Зеленский утвердил обновленный состав Нацсовета реформ

23 июня 2020, 16:00

Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Председателем Нацсовета является Президент. Кроме него членами совета, участвующими в его работе по всем вопросам, определены Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, вице-премьер-минисир - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин и вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В эту группу членов Нацсовета также входят по согласованию Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, представитель Европейской Бизнес Ассоциации «ЕБА» Анна Деревянко, представитель общественного союза «Союз украинских предпринимателей» Вячеслав Климов, представитель общественного союза «CEO КЛУБ» Лана Синичкина.

Кроме того, в состав совета включены члены, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов. Среди них - министры, а также по согласованию - председатели комитетов Верховной Рады, председатель НБУ.