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Общественное мнение
Власть
23 июня 2020, 16:24

Кабмин предоставил ТЭС на угле приоритетную диспетчеризацию

Кабинет министров предоставил тепловым станциям на угле приоритетную диспетчеризацию произведенной ими электроэнергии. Распоряжение №702-р от 17 июня опубликовано на сайте Кабмина.

Согласно документу, Министерство энергетики должно утвердить перечень ТЭС, использующих уголь для производства электроэнергии и по которым будет осуществляться приоритетная диспетчеризация.

Кроме того, Укрэнерго рекомендуют "обеспечить приоритетную диспетчеризацию установленных генерирующих мощностей тепловых электростанций энергогенерирующих компаний, которые не используют природный газ как основной и резервный вид топлива для производства электрической энергии".

Исключение составляет газ, который используется для технологических нужд для поддержания устойчивого горения и выполнения операций с пуска/остановки основного оборудования.

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