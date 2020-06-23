Кабмин предоставил ТЭС на угле приоритетную диспетчеризацию

23 июня 2020, 16:24

Кабинет министров предоставил тепловым станциям на угле приоритетную диспетчеризацию произведенной ими электроэнергии. Распоряжение №702-р от 17 июня опубликовано на сайте Кабмина.

Согласно документу, Министерство энергетики должно утвердить перечень ТЭС, использующих уголь для производства электроэнергии и по которым будет осуществляться приоритетная диспетчеризация.

Кроме того, Укрэнерго рекомендуют "обеспечить приоритетную диспетчеризацию установленных генерирующих мощностей тепловых электростанций энергогенерирующих компаний, которые не используют природный газ как основной и резервный вид топлива для производства электрической энергии".

Исключение составляет газ, который используется для технологических нужд для поддержания устойчивого горения и выполнения операций с пуска/остановки основного оборудования.