Во время «Часа вопросов к правительству» Министр финансов отчитался перед парламентом о распределении средств из фонда борьбы с коронавирусом. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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23 июня 2020, 15:22
Министр финансов отчитался перед парламентом о распределении средств из фонда борьбы с коронавирусом
Во время «Часа вопросов к правительству» Министр финансов отчитался перед парламентом о распределении средств из фонда борьбы с коронавирусом. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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