23 июня 2020, 16:42 В Белокуракино выявлен новый случай заболевания COVID-19 Новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией выявлен у жителя Белокуракино за прошедшие сутки, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины. Случай выявлен в ходе обследования для плановой госпитализации с уже имеющимся клиническими проявлениями болезни (температура, насморк, потеряно ощущение запаха и вкуса). По состоянию на 23 июня зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, всего за период эпидемии специалистами обработано 535 подозрительных случаев, 54 человека уже выздоровели. Продолжают лечение 19 человек, из них 4 лечатся в стационарах, 15 амбулаторно. Твитнуть Загрузка... Загрузка...