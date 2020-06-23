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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
23 июня 2020, 16:42

В Белокуракино выявлен новый случай заболевания COVID-19

Новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией выявлен у жителя Белокуракино за прошедшие сутки, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Случай выявлен в ходе обследования для плановой госпитализации с уже имеющимся клиническими проявлениями болезни (температура, насморк, потеряно ощущение запаха и вкуса).

По состоянию на 23 июня зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, всего за период эпидемии специалистами обработано 535 подозрительных случаев, 54 человека уже выздоровели. Продолжают лечение 19 человек, из них 4 лечатся в стационарах, 15 амбулаторно.

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