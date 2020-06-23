В Польше обнаружили 300 новых случаев коронавируса, 16 смертей

23 июня 2020, 17:42

Количество инфицированных коронавирусом в Польше возросло до 32 527, умерли всего 1375 человек. Выздоровели 17 573 человека.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

“Количество инфицированных коронавирусом – 32 527; 1375 человек скончались”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Польше выявлено 300 новых случаев инфицирования, умерли 16 больных.

На сегодняшний день в Польше выздоровели уже 17573 человека.

В больницах страны находятся 1936 пациентов с коронавирусом, 93890 человек - на домашнем карантине, 17573 человека под эпидемиологическим надзором.

В настоящее время в Польше проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - более 14 тысяч.

Как сообщалось, главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше остается Силезский угольный бассейн, где с 9 июня временно приостановлена ​​работа 12-ти шахт. В целом среди польских горняков выявлено более 6 тыс. инфицированных коронавирусом. За последние сутки в Силезском воеводстве подтверждено 129 новых случаев инфицирования, что составляет почти 43% от общего показателя по стране.

С 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня возобновила международное авиасообщение.

Отныне граждане Польши, стран ЕС и других стран, которые имеют разрешение на постоянное и временное проживание в Польше, не должны проходить обязательную 14-дневную обсервацию после приезда из стран Евросоюза. Зато ее должны проходить все, кто въезжает в Польшу из Украины.

Утром во вторник, 23 июня, общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 9192 751. Из них 474 445 - летальные. Число людей, которые уже вылечились от коронавирусной болезни, составляет 4939422.

В первую тройку по количеству зараженных лиц входят США (2,388,153), Бразилия (1,111,348) и Российская Федерация (592,280).