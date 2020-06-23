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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
23 июня 2020, 18:00

Оккупанты обстреляли из гранатометов позиции ВСУ под Орехово

Российские оккупационные войска от начала суток 23 июня один раз обстреляли позиции украинских защитников. Сейчас боевых потерь нет.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

«От начала текущих суток, 23 июня, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины один раз в районе населенного пункта Орехово. Боевых потерь вследствие вражеского огня среди наших защитников нет», - сообщил спикер.

В частности, по словам Гуцуляка, около 09.30 по направлению от Золотого-5 враг применил по украинским защитникам станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение.

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