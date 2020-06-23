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Общественное мнение
Власть
23 июня 2020, 15:56

Тестирование работников торговых сетей на COVID-19: опубликовано решение

Опубликован протокол проведения тестирования на коронавирус работникам торговых сетей Киева. Тестирование будет проводиться методом иммуноферментного анализа (ИФА-тестирование) раз в месяц.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Соответствующее решение принял штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что ИФА-тестирование позволяет определить наличие в организме антител к коронавирусу.

"Как говорится в документе, ИФА-тестирование необходимо для своевременного выявления заболевания COVID-19 и предотвращения местной передачи заболевания", - сообщили в КГГА.

Также киевские власти сейчас увеличивают количество проводимых тестирований на коронавирус.

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