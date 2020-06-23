23 июня 2020, 15:56 Тестирование работников торговых сетей на COVID-19: опубликовано решение Опубликован протокол проведения тестирования на коронавирус работникам торговых сетей Киева. Тестирование будет проводиться методом иммуноферментного анализа (ИФА-тестирование) раз в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Соответствующее решение принял штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что ИФА-тестирование позволяет определить наличие в организме антител к коронавирусу. "Как говорится в документе, ИФА-тестирование необходимо для своевременного выявления заболевания COVID-19 и предотвращения местной передачи заболевания", - сообщили в КГГА. Также киевские власти сейчас увеличивают количество проводимых тестирований на коронавирус. Твитнуть Загрузка... Загрузка...