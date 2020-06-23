Парад Перемоги в Луганську бойовики мають намір використовувати як прикриття для передислокації техніки

23 июня 2020, 15:58

співголова ГІ «Права Справа»

Дмитро Снєгирьов

24 червня 2020 року в окупованому Луганську планують провести військовий парад з нагоди 75 річниці Перемоги у Другій світовій війні.

У параді буде задіяно 104 одиниці військової техніки та 16 одиниць історичної.Зокрема, будуть представлені вантажні автомобілі ЗІС -5, БМ -13 "Катюша" та три одиниці танків Т-34. Крім того, у параді буде задіяно близько двох тисяч осіб.

Варто зазначити, що підготовка до параду і його проведення використовується бойовиками "ЛНР" з метою передислокації як живої сили, так і техніки.

Так, 20 червня в окупованому Луганську було зафіксовано колону важкої бронетехніки "2-го армійського корпусу ЛНР", а саме: танків Т-64. Колона бронетехніки у кількості 15 одиниць рухалася по вул. Оборонній в напрямку луганського летовища, де наразі зосереджено важку бронетехніку та ствольну артилерію, заборонену мінськими домовленностями. Крім того, було зафіксовано рух важкої бронетехніки в напрямку Станиці Луганської, зокрема в райони постійної дислокації на території фабрики "Лутрі" і заводу "Маршал".

22 червня інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо переміщення важкої бронетехніки бойовиків і фактів відновлення програми щодо видачі паспортів Рф мешканцям окупованих районів Луганської і Донецької областей була озвучена мною в ефірі Радіо "Голос Донбасу".

Варто зазначити, що 23 червня українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявила, що безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував десятки одиниць озброєння, яке розміщене, вже традиційно, за встановленими лініями відведення. Так, на полігоні поблизу селища Мирне та на злітно-посадковій смузі луганського аеродрому дрон ОБСЄ виявив: тридцять один Т-64 та Т-72. зенітних ракетних комплексів 9К35 “Стріла-10” та 9К33 “Оса”, шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 “Рапіра”, сімнадцять 122 мм буксируваних гаубиць Д-30А “Жаба”.

Крім того, 23 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що командування російських окупаційних військ відновлює заходи щодо примусової паспортизації особового складу 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Зазначу, що це не перший випадок, коли проведення параду використовується бойовиками "ЛНР" з метою передислокації

як живої сили, так і техніки. Так, у 2015 році " Права Справа" повідомляла, що парад Перемоги буде використаний, як прикриття для передислокації у напрямку Станиці Луганської. Мовилося про 152-мм самохідних гаубиць "МСТА" та систем ТОС-1 " Буратіно".

02 жовтня 2015 року заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг повідомив, що спостерігачі побачили важку вогнеметного систему ТОС-1 "Буратіно" на полігоні в районі с. Круглик.