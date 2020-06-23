На КПВВ в Новотроицком задержали 20-летнего «контрактника ДНР»

23 июня 2020, 16:18

При прохождении контрольного пункта въезда-выезда со стороны временно неподконтрольной украинской власти территории сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника незаконных вооруженных формирований «ДНР». 20-летний житель Донецка ехал с намерением поступать в украинский вуз.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

«Контрразведка СБУ благодарит контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР", жителя Донецка Сергея Любецкого, сотрудника Фонда ветеранов боевых действий "ДНР" за своевременное пополнение обменного фонда. В первый же день открытия пропуска с оккупированной территории в Украину 20-летний Любецкий решил заехать к нам и для удобства следователей взял с собой полный комплект документов "ДНР" – военнослужащего 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе», – сообщил Бутусов.

«Бесстрашный парень – ведь тут "тайные тюрьмы", "правосеки", "пытки за русский язык", "хунта", а он вот так открыто со всеми уликами поехал прямо к бандеровцам, покинул "русский мир". Не иначе как поступать собрался – может, надеется, что ему как иногороднему еще и общежитие дадут? Ну, крышей над головой он уже обеспечен. Очередная "жертва" российской пропаганды – и ведь никто не заставлял его все это подписывать. Придется отвечать по закону», – пишет журналист.

В завершение Бутусов подчеркнул в связи с этим случаем, что льготы для абитуриентов с неподконтрольных территорий должны все-таки сопровождаться проверкой СБУ.

В то же время в «Народной милиции ДНР» заявили, что «вчера при пересечении линии соприкосновения между ДНР и территорией, подконтрольной Украине, на КПВВ "Новотроицкое" сотрудниками СБУ был задержан с применением физической силы и без объяснения причин гражданин ДНР, который направлялся к родственникам в Волноваху». В «ДНР» утверждают, что задержанный на данный момент находится в мариупольском отделе СБУ, «с ним проводятся оперативные мероприятия по принуждению его к даче ложных показаний с признанием участия в боевых действиях против украинской армии».