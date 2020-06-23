Дети с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогут не сдавать ВНО для поступления в вузы

23 июня 2020, 16:19

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон «О высшем образовании» для максимального упрощения поступления в учреждения высшего образования выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Изменения будут предусматривать, что дети с этих территорий смогут поступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и будут иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас.

Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут обучаться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

В настоящее время такая норма действует только для выпускников из Крыма и Севастополя.

«Это – часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», – сказал Владимир Зеленский.