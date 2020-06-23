Шмыгаль уверен, что правоохранительная система Украины вызывает доверие

23 июня 2020, 16:22

Министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно управляет правоохранительной системой, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом он заявил в эфире телеканала Первый Западный.

Шмыгаль уверен, что правоохранительная система после реформы вызывает доверие, люди обращаются в полицию, и сейчас полиция "совсем не та, какой была пять и больше лет назад".

Премьер отметил, что нельзя отделить министра от системы, которой он управляет, и сказать, что министр плохой, а система более-менее хорошая. "Когда начинаются политические интриги и спекуляции, мы всегда говорим об одной какой-то темной стороне, но посмотрите и на светлую сторону, посмотрите на этот баланс", - заявил он.

По словам Шмыгаля, во время отчета Авакова в Раде депутаты, у которых есть претензии к министру, имели возможность задать ему вопросы и высказать свою позицию. Отчет Авакова был принят, считает Шмыгаль. Он уверен, что результаты, представленные в отчете, "показывают, что министр Аваков на данный момент работает, управляет эффективно правоохранительной системой".